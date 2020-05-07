Коронавирус в России и мире 7 мая: сколько заболело, умерло, выздоровело

По данным на полночь с 6 на 7 мая в мире зарегистрированы 3 808 833 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 212 странах/регионах. Зафиксированы 263 877 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 1 287 619 человек выздоровели за время пандемии, информирует сайт Worldometers.

Первое место по числу зараженных занимают США (1 256 171 человек). Далее идут Испания (253 682), Италия (214 457), Великобритания (201 101) и Франция (174 191). После этой пятерки — Германия (168 162), Россия (165 929), Турция (131 744), Бразилия (123 809), Иран (101 650) и Китай (82 883).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (74 102), Великобритании (30 076), Италии (29 684), Испании (25 857) и Франции (25 809). Далее идут Бразилия (8 412), Бельгия (8 339), Германия (7 275), Иран (6 418), Голландия (5 204) и Китай (4 633).

Больше всего выздоровевших людей — в США (205 244). Далее идут Испания (159 359), Германия (137 696), Италия (93 245), Иран (81 587), Турция (78 202), Китай (77 911), Франция (53 972), Бразилия (48 221), Канада (27 816) и Швейцария (25 700).

По данным Роспотребнадзора, в России на день 6 мая зарегистрировано 165 929 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 537 летальных исходов, выздоровели 21 327 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире. Различные турниры были остановлены, перенесены или отменены.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется