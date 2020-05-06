Коронавирус в России и мире 6 мая: сколько заболело, умерло, выздоровело

По данным на полночь с 5 на 6 мая в мире зарегистрированы 3 714 771 случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 210 странах/регионах. Зафиксированы 257 290 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 1 235 513 человек выздоровели за время пандемии, информирует сайт Worldometers.

Первое место по числу зараженных занимают США (1 234 276 человек). Далее идут Испания (250 561), Италия (213 013), Великобритания (194 990) и Франция (170 551). После этой пятерки — Германия (166 706), Россия (155 370), Турция (129 491), Бразилия (110 156), Иран (99 970) и Китай (82 881).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (72 039), Великобритании (29 427), Италии (29 315), Испании (25 613) и Франции (25 531). Далее идут Бельгия (8 106), Бразилия (7 485), Германия (6 993), Иран (6 340), Голландия (5 168) и Китай (4 633).

Больше всего выздоровевших людей — в США (198 944). Далее идут Испания (154 718), Германия (135 100), Италия (85 231), Иран (80 475), Китай (77 853), Турция (73 285), Франция (52 736), Бразилия (45 815), Канада (26 661) и Швейцария (25 400).

По данным Роспотребнадзора, в России на день 5 мая всего зарегистрировано 155 370 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 1 451 летальный исход, выздоровели 19 865 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире. Различные турниры были остановлены, перенесены или отменены.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется