Коронавирус в России и мире 6 июня: сколько заболело, умерло, выздоровело

По данным на полночь с 5 на 6 июня в мире зарегистрированы 6 807 555 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 213 странах/регионах. Зафиксированы 396 856 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 3 311 127 человек выздоровели за время пандемии, информирует сайт Worldometers.

Первое место по числу зараженных занимают США (1 951 032 человека). Далее идут Бразилия (630 708), Россия (449 834), Испания (288 058), и Великобритания (283 311). После этой пятерки — Индия (236 184), Италия (234 531), Перу (187 400), Германия (185 414), Турция (168 340), Иран (167 156), Франция (153 055) и Чили (122 499).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (111 265), Великобритании (40 261), Бразилии (34 625), Италии (33 774) и Франции (29 111). Далее идут Испания (27 134), Мексика (12 545), Бельгия (9 566), Германия (8 763), Иран (8 134), Канада (7 702).

Больше всего выздоровевших людей — в США (718 239). Далее идут Бразилия (288 652), Россия (212 680), Германия (168 500), Италия (163 781), Турция (133 400), Иран (129 741), Индия (113 231), Чили (95 631), Перу (79 214) и Китай (78 327).

По данным Роспотребнадзора, в России выявлено 449 834 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 528 летальных исходов, выздоровело 212 680 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире. Различные турниры были остановлены, перенесены или отменены.