Коронавирус в России и мире 4 мая: сколько заболело, умерло, выздоровело

По данным на полночь с 4 на 5 мая, в мире зарегистрировано 3 571 615 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 187 странах/регионах. Зафиксировано 250 134 летальных исходов из-за осложнений после заражения вирусом, 1 145 407 человек выздоровели за время пандемии, информирует сайт CSSE института Джона Хопкинса.

Первое место по числу зараженных занимают США (1 176 905 человек). Далее идут Испания (217 466), Италия (211 938), Великобритания (191 831), Франция (168 969), Германия (165 824), Россия (145 268). Далее — Турция (127 659) и Бразилия (105 222).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (68 387), Италии (29 079), Великобритании (28 734), Испании (25 264) и Франции (24 864). Далее идут Бельгия (7 924), Бразилия (7 288), Германия (6 918), Иран (6 277) и Голландия (5 082).

Больше всего выздоровевших людей — в США (180 303). Далее идут Германия (132 700), Испания (118 902), Италия (82 879), Китай (78 709), Иран (79 379), Турция (68 166), Франция (51 009) и Бразилия (42 991).

По данным Роспотребнадзора, в России на день 4 мая зарегистрировано 145 268 случаев заболевания коронавирусом. 1356 человек умерли, выздоровели — 18 095

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире. Различные турниры были остановлены, перенесены или отменены.