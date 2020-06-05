Коронавирус в России и мире 5 июня: сколько заболело, умерло, выздоровело

По данным на полночь с 4 на 5 июня в мире зарегистрированы 6 664 529 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 213 странах/регионах. Зафиксированы 391 081 смерть из-за осложнений после заражения вирусом, 3 225 656 человек выздоровели за время пандемии, информирует сайт Worldometers.

Первое место по числу зараженных занимают США (1 920 499 человек). Далее идут Бразилия (595 112), Россия (441 108), Испания (287 740), и Великобритания (281 661). После этой пятерки — Италия (234 013), Индия (226 713), Германия (184 923), Перу (183 198), Турция (167 410), Иран (164 270), Франция (152 444) и Чили (118 292).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (110 050), Великобритании (39 904), Италии (33 689), Бразилии (33 038) и Франции (29 065). Далее идут Испания (27 133), Мексика (11 729), Бельгия (9 548), Германия (8 736), Иран (8 071), Канада (7 636).

Больше всего выздоровевших людей — в США (705 991). Далее идут Бразилия (266 132), Россия (204 623), Германия (167 800), Италия (161 895), Турция (131 778), Иран (127 485), Индия (108 450), Чили (90 748) и Китай (78 319).

По данным Роспотребнадзора на день 4 июня, в России выявлено 432 277 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 215 летальных исходов, выздоровело 195 597 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире. Различные турниры были остановлены, перенесены или отменены.