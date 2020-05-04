Коронавирус в России и мире 3 мая: сколько заболело, умерло, выздоровело

По данным на полночь с 3 на 4 мая, в мире зарегистрирован 3 494 671 случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 187 странах/регионах. Зафиксировано 246 475 летальных исходов из-за осложнений после заражения вирусом, 1 114 898 человек выздоровели за время пандемии, информирует сайт CSSE института Джона Хопкинса.

Первое место по числу зараженных занимают США (1 154 340 человек). Далее идут Испания (216 582), Италия (210 717), Великобритания (187 840), Франция (168 518), Германия (165 532), Россия (134 687). Далее — Турция (126 045) и Бразилия (97 929).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (67 447), Италии (28 884), Великобритании (28 446), Испании (25 100) и Франции (24 729). Далее идут Бельгия (7 844), Германия (6 845), Бразилия (6 777), Иран (6 203) и Голландия (5 056).

Больше всего выздоровевших людей — в США (175 382). Далее идут Германия (130 600), Испания (117 248), Италия (81 654), Китай (78 586), Иран (78 422), Турция (63 151), Франция (50 663) и Бразилия (40 937).

По данным Роспотребнадзора, в России на день 3 мая коронавирус подтвержден у 134 687 человек, 16 639 выздоровело, 1 280 умерло.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире. Различные турниры были остановлены, перенесены или отменены.