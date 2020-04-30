Коронавирус в России и мире 30 апреля: сколько заболело, умерло, выздоровело

По данным на полночь с 29 на 30 апреля в мире зарегистрированы 3 207 166 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 210 странах/регионах. Зафиксированы 227 368 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 996 827 человек выздоровели за время пандемии, информирует сайт Worldometers.

Первое место по числу зараженных занимают США (1 056 646 человек). Далее идут Испания (236 899), Италия (203 591), Франция (166 420) и Великобритания (165 221). После этой пятерки — Германия (161 197), Турция (117 589), Россия (99 399), Иран (93 657), Китай (82 858) и Бразилия (78 162).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (61 180), Италии (27 682), Великобритании (26 097), Испании (24 275) и Франции (24 087). Далее идут Бельгия (7 501), Германия (6 405), Иран (5 957), Бразилия (5 466) и Китай (4 633).

Больше всего выздоровевших людей — в США (144 320). Далее идут Испания (132 929), Германия (120 400), Китай (77 578), Иран (73 791), Италия (71 252), Франция (48 228), Турция (44 022), Бразилия (34 132) и Швейцария (22 600).

По данным Роспотребнадзора, в России на вечер 29 апреля зарегистрировано 99 399 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 972 летальных исхода, выздоровели 10 286 челове

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире. Различные турниры были остановлены, перенесены или отменены.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется