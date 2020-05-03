Коронавирус в России и мире 2 мая: сколько заболело, умерло, выздоровело

По данным на полночь со 2 на 3 мая, в мире зарегистрированы 3 407 983 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 187 странах/регионах. Зафиксировано 242 270 летальных исходов из-за осложнений после заражения вирусом, 1 072 148 человек выздоровели за время пандемии, информирует сайт CSSE института Джона Хопкинса.

Первое место по числу зараженных занимают США (1 126 021 человек). Далее идут Испания (213 435), Италия (209 328), Великобритания (183 500), Франция (167 305), Германия (164 702), Турция (124 375). Далее — Россия (124 054) и Иран (96 448).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (54 530), Италии (28 710), Великобритании (28 131), Франции (24 563) и Испании (24 543). Далее идут Бельгия (7 765), Германия (6 783) Бразилия (6 491), Иран (6 156) и Голландия (4 987).

Больше всего выздоровевших людей — в США (164 015). Далее идут Германия (129 000), Испания (112 050), Италия (79 914), Китай (78 586), Иран (77 530), Турция (58 259), Франция (50 212) и Бразилия (38 039).

По данным Роспотребнадзора, в России на день 2 мая всего зарегистрировано 124 054 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 222 летальных исхода, выздоровели 15 013 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире. Различные турниры были остановлены, перенесены или отменены.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется