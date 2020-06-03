Коронавирус в России и мире 3 июня: сколько заболело, умерло, выздоровело

По данным на полночь с 2 на 3 июня в мире зарегистрированы 6 448 621 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 213 странах/регионах. Зафиксированы 380 669 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 2 951 286 человек выздоровели за время пандемии, информирует сайт Worldometers.

Первое место по числу зараженных занимают США (1 876 460 человек). Далее идут Бразилия (539 045), Россия (423 741), Испания (287 012), и Великобритания (277 985). После этой пятерки — Италия (233 515), Индия (207 183), Франция (189 220), Германия (184 064), Перу (170 039), Турция (165 555), Иран (157 562) и Чили (108 868).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (107 907), Великобритании (39 369), Италии (33 530), Бразилии (30 486) и Франции (28 940). Далее идут Испания (27 127), Мексика (10 167), Бельгия (9 505), Германия (8 649), Иран (7 942), Канада (7 395), Голландия (5 967).

Больше всего выздоровевших людей — в США (622 016). Далее идут Бразилия (211 080), Россия (186 985), Германия (166 400), Италия (160 092), Турция (129 921), Иран (123 077), Индия (100 285), Китай (78 315).

По данным Роспотребнадзора, в России выявлено 414 878 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 855 летальных исходов, выздоровело 175 877 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире. Различные турниры были остановлены, перенесены или отменены.