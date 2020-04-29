Коронавирус в России и мире 29 апреля: сколько заболело, умерло, выздоровело

По данным на полночь с 28 на 29 апреля в мире зарегистрированы 3 124 308 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 210 странах/регионах. Зафиксированы 216 652 смерти из-за осложнений после заражения вирусом, 947 209 человек выздоровели за время пандемии, информирует сайт Worldometers.

Первое место по числу зараженных занимают США (1 029 878 человек). Далее идут Испания (232 128), Италия (201 505), Франция (165 911) и Великобритания (161 145). После этой пятерки — Германия (159 431), Турция (114 653), Россия (93 558), Иран (92 584), Китай (82 830) и Бразилия (68 289).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (58 640), Италии (27 359), Испании (23 822), Франции (23 660) и Великобритании (21 678). Далее идут Бельгия (7 331 из 47 334), Германия (6 215), Иран (5 877), Бразилия (4 683) и Китай (4 633).

Больше всего выздоровевших людей — в США (140 138). Далее идут Испания (123 903), Германия (117 400), Китай (77 555), Иран (72 439), Италия (68 941), Франция (45 513), Турция (38 809), Бразилия (31 142) и Швейцария (22 600 из 29 264).

По данным Роспотребнадзора, в России на вечер 28 апреля зарегистрировано 93 558 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 867 летальных исходов, выздоровели 8 456 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире. Различные турниры были остановлены, перенесены или отменены.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется