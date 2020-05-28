Коронавирус в России и мире 28 мая: сколько заболело, умерло, выздоровело

По данным на полночь с 27 на 28 мая в мире зарегистрированы 5 756 635 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 213 странах/регионах. Зафиксированы 355 744 смерти из-за осложнений после заражения вирусом, 2 476 855 человек выздоровели за время пандемии, информирует сайт Worldometers.

Первое место по числу зараженных занимают США (1 741 847 человек). Далее идут Бразилия (399 632), Россия (370 680), Испания (283 849), и Великобритания (267 240). После этой пятерки — Италия (231 139), Франция (182 913), Германия (181 895), Турция (159 797), Индия (158 086), Иран (141 591) и Перу (129 751).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (101 830), Великобритании (37 460), Италии (33 072), Франции (28 596) и Испании (27 118). Далее идут Бразилия (25 035), Бельгия (9 364), Германия (8 533), Мексика (8 134), Иран (7 564), Канада (6 760), Голландия (5 871) и Китай (4 634).

Больше всего выздоровевших людей — в США (485 446). Далее идут Испания (196 958), Германия (162 800), Бразилия (158 593), Италия (147 101), Россия (142 208), Турция (122 793), Иран (111 176), Китай (78 280), Индия (67 749) и Франция (66 584).

По данным Роспотребнадзора, на день 27 мая в России выявлено 370 680 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 968 летальных исходов, выздоровели 142 208 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире. Различные турниры были остановлены, перенесены или отменены.