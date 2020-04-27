Коронавирус в России и мире 26 апреля: сколько заболело, умерло, выздоровело

По данным на полночь с 26 на 27 апреля, в мире зарегистрированы 2 962 915 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 185 странах/регионах. Зафиксированы 205 936 летальных исходов из-за осложнений после заражения вирусом, 861 590 человек выздоровели за время пандемии, информирует сайт CSSE института Джона Хопкинса.

Первое место по числу зараженных занимают США (961 969 человек). Далее идут Испания (226 629), Италия (197 675), Франция (161 665), Германия (157 177) и Великобритания (154 032). После этой шестерки — Турция (110 130), Иран (90 481), и Китай (83 909).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (54 530), Италии (26 644), Испании (23 190), Франции (22 856) и Великобритании (20 732). Далее идут Бельгия (7 094), Германия (5 913), Иран (5 710) и Китай (4 636).

Больше всего выздоровевших людей — в Испании (117 727). Далее идут Германия (112 000), США (106 425), Китай (78 188), Иран (69 657), Италия (64 928), Франция (45 681) и Бразилия (29 160).

По данным Роспотребнадзора на день 26 апреля, в стране заразилось 80 949 человек. Скончались от болезни 747 человек, еще 6 767 выздоровели.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире. Различные турниры были остановлены, перенесены или отменены.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется