Коронавирус в России и мире 25 апреля: сколько заболело, умерло, выздоровело

По данным на полночь с 25 на 26 апреля, в мире зарегистрированы 2 881 546 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 185 странах/регионах. Зафиксированы 202 098 летальных исходов из-за осложнений после заражения вирусом, 813 520 человек выздоровели за время пандемии, информирует сайт CSSE института Джона Хопкинса.

Первое место по числу зараженных занимают США (929 730 человек). Далее идут Испания (223 759), Италия (195 351), Франция (159 952), Германия (155 782) и Великобритания (149 559). После этой шестерки — Турция (107 773), Иран (89 328), и Китай (83 901).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (53 280), Италии (26 384), Испании (22 902), Франции (22 614) и Великобритании (20 319). Далее идут Бельгия (6 917), Германия (5 843), Иран (5 650) и Китай (4 636).

Больше всего выздоровевших людей — в Германии (109 800). Далее идут США (99 759), Испания (95 708), Китай (78 138), Иран (68 193), Италия (63 120), Франция (45 372) и Бразилия (27 655)

По данным Роспотребнадзора, в России на день 25 апреля всего зарегистрировано 74 588 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 681 летальный исход, выздоровели 6 250 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире. Различные турниры были остановлены, перенесены или отменены.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется