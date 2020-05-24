Коронавирус в России и мире 24 мая: сколько заболело, умерло, выздоровело

По данным на полночь с 23 на 24 мая в мире зарегистрированы 5 388 011 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 213 странах/регионах. Зафиксированы 343 443 смерти из-за осложнений после заражения вирусом, 2 235 277 человек выздоровели за время пандемии, информирует сайт Worldometers.

Первое место по числу зараженных занимают США (1 664 806 человек). Далее идут Бразилия (342 410), Россия (335 882), Испания (282 370), и Великобритания (257 154). После этой пятерки — Италия (229 327), Франция (182 469), Германия (179 986), Турция (155 686), Иран (133 521), Индия (131 423) и Перу (115 754).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (98 639), Великобритании (36 675), Италии (32 735), Испании (28 678) и Франции (28 332). Далее идут Бразилия (21 934), Бельгия (9 237), Германия (8 366), Иран (7 359), Мексика (6 989), Канада (6 352), Голландия (5 811) и Китай (4 634).

Больше всего выздоровевших людей — в США (445 099). Далее идут Испания (196 958), Германия (159 900), Италия (138 840), Бразилия (135 430), Турция (117 602), Россия (107 936), Иран (104 072), Китай (78 258) и Франция (64 547).

По данным Роспотребнадзора, на день 23 мая в России выявлено 335 882 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 388 летальных исходов, выздоровели 107 936 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире. Различные турниры были остановлены, перенесены или отменены.