Коронавирус в России и мире 23 мая: сколько заболело, умерло, выздоровело

По данным на полночь с 22 на 23 мая в мире зарегистрированы 5 295 265 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 213 странах/регионах. Зафиксированы 339 305 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 2 139 502 человека выздоровели за время пандемии, информирует сайт Worldometers.

Первое место по числу зараженных занимают США (1 643 549 человек). Далее идут Бразилия (330 890), Россия (326 448), Испания (281 904), и Великобритания (254 195). После этой пятерки — Италия (228 658), Франция (181 219), Германия (179 713), Турция (154 500), Иран (131 652), Индия (124 794) и Перу (111 698).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (97 580), Великобритании (36 393), Италии (32 616), Испании (28 628) и Франции (28 289). Далее идут Бразилия (21 048), Бельгия (9 212), Германия (8 352), Иран (7 300), Мексика (6 510), Канада (6 245), Голландия (5 788) и Китай (4 634).

Больше всего выздоровевших людей — в США (396 412). Далее идут Испания (196 958), Германия (159 000), Италия (136 720), Бразилия (125 960), Турция (116 111), Иран (102 276), Россия (99 825), Китай (78 255) и Франция (64 209).

По данным Роспотребнадзора, в России на день 22 мая выявлено 326 448 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 249 летальных исходов, выздоровел 99 825 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире. Различные турниры были остановлены, перенесены или отменены.