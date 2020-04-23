Коронавирус в России и мире 23 апреля: сколько заболело, умерло, выздоровело

По данным на полночь с 22 на 23 апреля в мире зарегистрированы 2 630 781 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 210 странах/регионах. Зафиксированы 183 772 смерти из-за осложнений после заражения вирусом, 716 738 человек выздоровели за время пандемии, информирует сайт Worldometers.

Первое место по числу зараженных занимают США (845 822 человека). Далее идут Испания (208 389), Италия (187 327), Франция (159 877) и Германия (150 062). После этой пятерки — Великобритания (133 495), Турция (98 674), Иран (85 996) и Китай (82 78).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (47 479), Италии (25 085), Испании (21 717), Франции (21 340) и Великобритании (18 100). Далее идут Бельгия (6 262 из 41 889), Иран (5 391), Германия (5 250) и Китай (4 632).

Больше всего выздоровевших людей — в Германии (99 400). Далее идут Испания (85 915), США (83 917), Китай (77 151), Иран (63 113), Италия (54 543), Франция (40 567), Бразилия (25 318 из 45 757) и Швейцария (19 900 из 28 268).

По данным Роспотребнадзора на день 22 апреля в России зарегистрировано 57 999 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 513 летальных исходов, выздоровели 4 420 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире. Различные турниры были остановлены, перенесены или отменены.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется