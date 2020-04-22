Коронавирус в России и мире 22 апреля: сколько заболело, умерло, выздоровело

По данным на полночь с 21 на 22 апреля в мире зарегистрированы 2 551 137 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 210 странах/регионах. Зафиксированы 177 148 смерти из-за осложнений после заражения вирусом, 688 356 человек выздоровели за время пандемии, информирует сайт Worldometers.

Первое место по числу зараженных занимают США (815 491 человек). Далее идут Испания (204 178), Италия (183 957), Франция (158 050) и Германия (148 291). После этой пятерки — Великобритания (129 044), Турция (95 591), Иран (84 802) и Китай (82 758).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (45 097), Италии (24 648), Испании (21 282), Франции (20 796) и Великобритании (17 337). Далее идут Бельгия (5 998 из 40 956), Иран (5 297), Германия (5 033) и Китай (4 632).

Больше всего выздоровевших людей — в Германии (95 200). Далее идут США (85 620), Испания (82 514), Китай (77 123), Иран (60 965), Италия (51 600), Франция (39 181), Бразилия (22 991 из 43 079) и Швейцария (19 400 из 28 063).

По данным Роспотребнадзора на день 21 апреля в России всего зарегистрировано 52 763 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 456 летальных исходов, выздоровели 3873 человека.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире. Различные турниры были остановлены, перенесены или отменены.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется