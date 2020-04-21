Коронавирус в России и мире 20 апреля: сколько заболело, умерло, выздоровело

По данным на полночь с 20 на 21 апреля, в мире зарегистрированы 2 468 733 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 185 странах/регионах. Зафиксированы 169 502 летальных исхода из-за осложнений после заражения вирусом, 645 099 человек выздоровели за время пандемии, информирует сайт CSSE института Джона Хопкинса.

Первое место по числу зараженных занимают США (778 176 человек). Далее идут Испания (200 210), Италия (181 228), Франция (156 479), Германия (146 653) и Великобритания (125 851). После этой шестерки — Турция (90 980), Китай (83 817) и Иран (83 505).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (41 575), Италии (24 114), Испании (20 852), Франции (20 265) и Великобритании (16 509). Далее идут Бельгия (5 828), Иран (5 209), Германия (4 706) и Китай (4 636).

Больше всего выздоровевших людей — в Германии (91 500). Далее идут Испания (80 587), Китай (77 745), США (71 921), Иран (59 273), Италия (48 877), Франция (38 019) и Швейцария (18 600).

По данным Роспотребнадзора на 20 апреля, в России зарегистрирован 47 121 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксированы 405 летальных исходов, выздоровели 3446 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире. Различные турниры были остановлены, перенесены или отменены.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется