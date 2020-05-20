Коронавирус в России и мире 20 мая: сколько заболело, умерло, выздоровело

По данным на полночь с 19 на 20 мая в мире зарегистрированы 4 971 332 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 213 странах/регионах. Зафиксированы 324 191 смерть из-за осложнений после заражения вирусом, 1 949 999 человек выздоровели за время пандемии, информирует сайт Worldometers.

Первое место по числу зараженных занимают США (1 667 191 человек). Далее идут Россия (299 941), Испания (278 803), Бразилия (265 896) и Великобритания (265 896). После этой пятерки — Италия (226 699), Франция (180 809), Германия (177 827), Турция (151 615), Иран (124 603) и Индия (106 475).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (93 380), Великобритании (35 341), Италии (32 169), Франции (28 022) и Испании (27 778). Далее идут Бразилия (17 840), Бельгия (9 108), Германия (8 193), Иран (7 119), Канада (5 909), Голландия (5 715), Мексика (5 332) и Китай (4 634).

Больше всего выздоровевших людей — в США (362 368). Далее идут Испания (196 958), Германия (155 700), Италия (129 401), Турция (112 895), Бразилия (100 459), Иран (97 173), Китай (78 241), Россия (76 130) и Франция (62 605).

По данным Роспотребнадзора, в России на день 19 мая всего зарегистрирован 299 941 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 837 летальных исходов, выздоровели 76 130 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире. Различные турниры были остановлены, перенесены или отменены.