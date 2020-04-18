Коронавирус в России и мире 18 апреля: сколько заболело, умерло, выздоровело

По данным на полночь с 17 на 18 апреля в мире зарегистрированы 2 235 456 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 210 странах/регионах. Зафиксированы 153 836 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 569 953? человек выздоровели за время пандемии, информирует сайт сайт Worldometer.

Первое место по числу зараженных занимают США (699 862 человека). Далее идут Испания (188 167), Италия (172 9434), Франция (147 969) и Германия (140 886). После этой пятерки — Великобритания (108 692), Китай (82 692), Иран (79 494) и Турция (78 546).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (36 905), Италии (22 745), Испании (19 631), Франции (18 681) и Великобритании (14 576). Далее идут Бельгия (5 163 из 36 138), Иран (4 958), Китай (4 632) и Германия (4 632).

Больше всего выздоровевших людей — в Германии (83 114). Далее идут Китай (77 944), Испания (74 797), США (59 158), Иран (54 064), Италия (42 727), Франция (34 420) и Швейцария (16 400 из 27 078).

По данным Роспотребнадзора на день 16 апреля, в России коронавирус подтвержден у 32 008 человек. За весь период зафиксированы 273 летальных исходов, выздоровели 2 590 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире. Различные турниры были остановлены, перенесены или отменены.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется