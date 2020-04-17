Коронавирус в России и мире 17 апреля: сколько заболело, умерло, выздоровело

По данным на полночь с 16 на 17 апреля в мире зарегистрированы 2 173 168 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 210 странах/регионах. Зафиксированы 144 949 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 546 296 человек выздоровели за время пандемии, информирует сайт сайт Worldometer.

Первое место по числу зараженных занимают США (674 829 человек). Далее идут Испания (182 816), Италия (168 941), Франция (165 027) и Германия (136 569). После этой пятерки — Великобритания (103 569), Китай (82 341), Иран (77 995) и Турция (74 193).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (34 475), Италии (22 170), Испании (19 130), Франции (17 920) и Великобритании (13 729). Далее идут Иран (4 869), Бельгия (4 857 из 34 809), Германия (3 943) и Китай (3 342).

Больше всего выздоровевших людей — в Китае (77 892). Далее идут Германия (77 000), Испания (74 797), США (57 256), Иран (52 229), Италия (40 164), Франция (32 812) и Швейцария (15 900 из 26 732).

По данным Роспотребнадзора на день 16 апреля, в России коронавирус подтвержден у 27 938 человек. За весь период зафиксированы 232 летальных исходов, выздоровели 2 304 человека.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире. Различные турниры были остановлены, перенесены или отменены.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется