Коронавирус в России и мире 16 апреля: сколько заболело, умерло и вылечилось

По данным на полночь с 15 на 16 апреля в мире зарегистрировано 2 047 731 случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 185 странах/регионах. Зафиксировано 133 354 смертей, 509 876 человек выздоровели, информирует CSSE.

Наибольшее число положительных тестов на коронавирус — в США (632 878), Испании (173 633) и Италии (165 155). Далее идет Германия (133 456) и Франция (131 365).

Наибольшее число смертей от коронавируса — в Италии (21 645), Испании (18 579), Франции (17 167) и Великобритании (12 868).

Больше всего выздоровевших — в Китае (78 311), далее идут Германия (72 600) и Испания (70 853). В США — 51 160 человек вылечилось от коронавируса.

По данным Роспотребнадзора всего на день 15 апреля в России зарегистрировано 24 490 случаев коронавируса в 84 регионах. За весь период зафиксировано 198 летальных исходов, выздоровели 1986 человек

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавирусной инфекции. Из-за распространения COVID-19 по Азии, Европе, Северной Америке и Австралии прерваны сотни спортивных соревнований во всем мире, многие турниры остановлены, перенесены или отменены.