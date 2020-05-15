Коронавирус в России и мире 15 мая: сколько заболело, умерло, выздоровело

По данным на полночь с 14 на 15 мая в мире зарегистрированы 4 510 963 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 213 странах/регионах. Зафиксированы 302 504 смерти из-за осложнений после заражения вирусом, 1 697 595 человек выздоровели за время пандемии, информирует сайт Worldometers.

Первое место по числу зараженных занимают США (1 453 381 человек). Далее идут Испания (272 646), Россия (252 245), Великобритания (233 151) и Италия (223 096). После этой пятерки — Бразилия (197 838), Франция (178 870), Германия (174 975), Турция (144 749), Иран (114 533) и Китай (82 929).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (86 770), Великобритании (33 614), Италии (31 368), Франции (27 425) и Испании (27 321). Далее идут Бразилия (13 618), Бельгия (8 903), Германия (7 928), Иран (6 854), Голландия (5 590), Канада (5 468) и Китай (4 633).

Больше всего выздоровевших людей — в США (316 244). Далее идут Испания (186 480), Германия (150 300), Италия (115 288), Турция (104 030), Иран (90 539), Бразилия (78 424), Китай (78 195), Франция (59 605), Россия (53 530), Канада (35 936), Индия (27 969) и Швейцария (27 100).

По данным Роспотребнадзора, в России на день 14 мая в России выявлено 252 245 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 305 летальных исходов, выздоровели 53 350 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире. Различные турниры были остановлены, перенесены или отменены.