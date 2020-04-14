Коронавирус в России и мире 14 апреля: число заболевших, умерших и выздоровевших

По данным на полночь с 13 на 14 апреля в мире зарегистрированы 1 905 935 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 185 странах/регионах. Зафиксированы 118 623 смерти из-за осложнений после заражения вирусом, 446 336 человек выздоровели за время пандемии, информирует сайт CSSE института Джона Хопкинса.

Первое место по числу зараженных занимают США (572 587 человек). Далее идут Испания (169 628), Италия (159 516), Франция (137 875) и Германия (128 208). После этой пятерки — Великобритания (89 569), Китай (83 213), Иран (73 303) и Турция (61 049).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (23 078), Италии (20 465), Испании (17 628), Франции (14 967) и Великобритания (11 329). Далее идут Иран (4 585), Бельгия (3 903 из 30 589) и Китай (3 345).

Больше всего выздоровевших людей — в Китае (78 039). Далее идут Испания (64 727), Германия (64 300), Иран (45 983), США (42 422), Италия (35 435), Франция (28 001) и Швейцария (13 700 из 25 688).

По данным Роспотребнадзора на день 13 апреля, в России зарегистрированы 18 328 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксированы 148 летальных исходов, выздоровели 1470 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире. Различные турниры были остановлены, перенесены или отменены.