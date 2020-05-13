Коронавирус в России и мире 13 мая: сколько заболело, умерло, выздоровело

По данным на полночь с 12 на 13 мая в мире зарегистрированы 4 330 008 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 212 странах/регионах. Зафиксированы 291 911 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 1 575 554 человека выздоровели за время пандемии, информирует сайт Worldometers.

Первое место по числу зараженных занимают США (1 406 398 человек). Далее идут Испания (269 520), Россия (232 243), Великобритания (226 463) и Италия (221 216). После этой пятерки — Франция (178 225), Германия (173 171), Бразилия (173 141), Турция (141 475), Иран (110 767) и Китай (82 919).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (83 261), Великобритании (32 692), Италии (30 911), Франции (26 991) и Испании (26 920). Далее идут Бразилия (12 065), Бельгия (8 761), Германия (7 738), Иран (6 733), Голландия (5 510), Канада (5 167) и Китай (4 633).

Больше всего выздоровевших людей — в США (280 438). Далее идут Испания (180 470), Германия (147 200), Италия (109 039), Турция (98 889), Иран (88 357), Китай (78 171), Бразилия (67 384), Франция (57 785), Россия (43 512), Канада (33 722) и Швейцария (26 800).

По данным Роспотребнадзора, в России на день 11 мая всего зарегистрировано 209 688 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1915 летальных исходов, выздоровели 34 306 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире. Различные турниры были остановлены, перенесены или отменены.