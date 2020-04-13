Коронавирус в России и мире 13 апреля: число заболевших, умерших и выздоровевших

По данным на полночь с 12 на 13 апреля в мире зарегистрированы 1 835 373 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 185 странах/регионах. Зафиксированы 113 362 смерти из-за осложнений после заражения вирусом, 421 143 человека выздоровели за время пандемии, информирует сайт CSSE института Джона Хопкинса.

Первое место по числу зараженных занимают США (547 681 человек). Далее идут Испания (166 019), Италия (156 363), Франция (133 669) и Германия (127 007). После этой пятерки — Великобритания (85 199), Китай (83 134), Иран (71 686) и Турция (56 956).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (21 692), Италии (19 899), Испании (16 972) и Франции (14 393). Далее идут Великобритания (10 612), Иран (4 744), Бельгия (3 600 из 29 647) и Китай (3 343).

Больше всего выздоровевших людей — в Китае (77 956). Далее идут Испания (62 391), Германия (60 300), Иран (43 894), Италия (34 211), США (32 608), Франция (27 469) и Швейцария (12 700 из 25 407).

По данным Роспотребнадзора на день 12 апреля, всего в России зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксированы 130 летальных исходов, выздоровел 1 291 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире. Различные турниры были остановлены, перенесены или отменены. В их числе — чемпионат Европы по футболу и летние Олимпийские игры в Токио (запланированы через год, почти в те же сроки), чемпионаты мира по хоккею и фигурному катанию (отменены), а также турнир UFC 249 с боем Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон (не состоится 18 апреля).