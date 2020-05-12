Коронавирус в России и мире 12 мая: сколько заболело, умерло, выздоровело

По данным на полночь с 11 на 12 мая в мире зарегистрированы 4 243 626 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 212 странах/регионах. Зафиксированы 286 563 смерти из-за осложнений после заражения вирусом, 1 521 397 человека выздоровели за время пандемии, информирует сайт Worldometers.

Первое место по числу зараженных занимают США (1 381 665 человек). Далее идут Испания (268 143), Великобритания (223 060), Россия (221 344) и Италия (219 814). После этой пятерки — Франция (177 423), Германия (172 517), Бразилия (166 162), Турция (139 771), Иран (109 285) и Китай (82 918).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (81 552), Великобритании (32 060), Италии (30 739), Испании (26 744) и Франции (26 643). Далее идут Бразилия (11 343), Бельгия (8 707), Германия (7 653), Иран (6 685), Голландия (5 456), Канада (4 992) и Китай (4 633).

Больше всего выздоровевших людей — в США (260 188). Далее идут Испания (177 845), Германия (145 600), Италия (106 587), Турция (95 780), Иран (87 422), Китай (78 144), Бразилия (64 957), Франция (56 724), Россия (39 801), Канада (32 664) и Швейцария (26 600).

По данным Роспотребнадзора, в России на день 11 мая всего зарегистрировано 209 688 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1915 летальных исходов, выздоровели 34 306 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире. Различные турниры были остановлены, перенесены или отменены.