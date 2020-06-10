Коронавирус в России и мире 10 июня: сколько заболело, умерло, выздоровело

По данным на полночь с 9 на 10 июня в мире зарегистрированы 7 311 526 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 213 странах/регионах. Зафиксированы 413 011 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 3 594 730 человек выздоровели за время пандемии, информирует сайт Worldometers.

Первое место по числу зараженных занимают США (2 045 417 человек). Далее идут Бразилия (742 084), Россия (485 253), Великобритания (289 140) и Испания (289 046). После этой пятерки — Индия (276 146), Италия (235 561), Перу (203 736), Германия (186 516), Иран (175 927), Турция (172 114), Франция (154 591), Чили (142 759), Мексика (120 102).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (114 151), Великобритании (40 883), Бразилии (38 497), Италии (33 043) и Франции (29 296). Далее идут Испания (27 136), Мексика (14 053), Бельгия (9 619), Германия (8 831), Иран (8 425), Канада (7 897).

Больше всего выздоровевших людей — в США (784 493). Далее идут Бразилия (325 602), Россия (242 397), Германия (170 200), Италия (168 646), Турция (144 598), Иран (138 457), Индия (134 667), Чили (95 631), Перу (92 929).

По данным Роспотребнадзора, в России на день 9 июня выявлено 476 658 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 5 971 летальный исход, выздоровел 239 999 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире. Различные турниры были остановлены, перенесены или отменены.