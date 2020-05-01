Коронавирус в России и мире 1 мая: сколько заболело, умерло, выздоровело

По данным на полночь с 30 на 1 мая в мире зарегистрированы 3 300 646 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 210 странах/регионах. Зафиксированы 233 685 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 1 037 913 человек выздоровели за время пандемии, информирует сайт Worldometers.

Первое место по числу зараженных занимают США (1 092 656 человек). Далее идут Испания (239 639), Италия (205 463), Великобритания (171 253) и Франция (167 178). После этой пятерки — Германия (162 950), Турция (120 204), Россия (106 498), Иран (94 640), Бразилия (85 380) и Китай (82 862).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (63 765), Италии (27 967), Великобритании (26 771), Испании (24 543) и Франции (24 376). Далее идут Бельгия (7 594), Германия (6 616), Иран (6 028), Бразилия (5 901), Голландия (4 795) и Китай (4 633).

Больше всего выздоровевших людей — в США (151 774). Далее идут Испания (137 984), Германия (123 500), Китай (77 610), Италия (75 945), Иран (75 103), Франция (49 476), Турция (48 886), Бразилия (35 935) и Швейцария (23 400).

По данным Роспотребнадзора, в России на вечер 29 апреля зарегистрировано 99 399 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 972 летальных исхода, выздоровели 10 286 челове

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире. Различные турниры были остановлены, перенесены или отменены.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется