Станислав Поздняков: "Важно, что в первый же день Европейских игр Россия выиграла 9 золотых медалей и создала хороший задел"

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков принял участие в церемонии чествования российских атлетов, завоевавших награды на II Европейских играх в Минске. Церемонии проходят каждый вечер в Доме болельщиков команды России.

22 июня россияне завоевали 18 медалей (9-5-4) и лидируют в общем зачете. Игры продлятся с 21 по 30 июня.

– Рад, что так много болельщиков пришло поздравить наших чемпионов, призеров, тренеров, – сказал президент ОКР. – Важно, что в первый же день мы создали такой задел. Девять золотых – хороший показатель. Отлично, что мы на сегодняшний день являемся безусловными лидерами общего зачета. Как начали турнир, так же нужно его и продолжать! Надеюсь, что и представители других видов будут выступать не менее удачно. Ждём болельщиков каждый вечер, ведь это общие успехи – всей нашей большой Российской Федерации. (Дмитрий Симонов)