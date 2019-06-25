Станислав Поздняков: "Промежуточные итоги Европейских игр радуют"

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков выступил на пресс-конференции в Доме болельщиков команды России в Минске, посвященной промежуточным итогам выступления сборной на Европейских играх и недавней сессии Международного Олимпийского комитета в Лозанне.

- Промежуточным итогами доволен, как, думаю, и все наши болельщики, - сказал Поздняков. - Команда выступает достойно, мы идем в лидерах медального зачета. Надеюсь, наша команда продолжит уверенно выступать, и мы сможем превысить планку в 30 золотых медалей, которую сами для себя установили.

- Многие говорят, что у конкурентов слабый состав.

- Если взять сводные таблицы по видам спорта, то можно увидеть, что в различных дисциплинах у нас просто длиннее скамейка запасных, чем у конкурентов. У нас тоже не во всех сборных приехали лидеры, значит, наши вторые составы сильнее. Но ведь это наше преимущество, не так ли? (Мария Маркова)

Сборная России возглавляет медальный зачет Европейских игр, имея в активе 53 награды.

53 медали за 4 дня! Сборная России уверенно лидирует в Минске