Станислав Поздняков: "Приятно, Россия и Белоруссия стоят в таблице медалей Европейских игр рядом. Наши страны и дальше будут идти вместе"

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков выступил в главной фан-зоне II Европейских игр в Минске.

В субботу, 29 июня, там проходит День культуры России. Вечером возле главной сцены фан-зоны в центре Минске собрались десятки тысяч людей.

Помимо Позднякова в торжественной части мероприятия приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Белоруссия Дмитрий Мезенцев, представители оргкомитета Игр, спортсмены-медалисты из России и Белоруссии.

– От имени ОКР с огромным удовольствием приветствую всех на нашем общем празднике, – сказал Поздняков. – Соревнований по миру проходит много, но эти Европейские игры стоят особняком. Уровень организации говорит о прекрасной подготовке и оргкомитета, и всей Белоруссии. Я посетил соревнования почти по всем видам спорта – и везде на трибунах очень много болельщиков. Вот главный ответ скептикам, которые сомневались в нашем общем успехе! Приятно, что в таблице наши страны стоят рядом – и стоят особняком. На площади развиваются флаги Белоруссии и России. Уверен, и в будущем мы будем идти вместе, нога в ногу, как это делают сейчас спортсмены и спортивные делегации. Вперёд, Белоруссия! Вперед Россия!

Напомним, что Россия лидирует в медальном зачете Европейских игр, Белоруссия – вторая. Закрытие Игр состоится вечером 30 июня; ожидается, что на нем будет присутствовать Президент Российской Федерации Владимир Путин. (Дмитрий Симонов)