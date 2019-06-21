Станислав Поздняков: "Повышенного внимания со стороны допинговых офицеров не чувствуем"

Президент ОКР​ Станислав Поздняков рассказал, что сборная России участвует в Европейских играх на общих основаниях.

– Повышенного внимания к спортсменам со стороны антидопинговых служб не наблюдается. В прошлый раз обязательным условием участия в Играх были определенные нормативы по количеству проб, но на этот раз такого нет.

У ВАДА есть своя система смарт-тестирования, при который спортсмены из так называемых более рисковых видов тестируются чаще. Но эта практика распространяется на представителей всех стран, не только россиян (Мария Маркова).