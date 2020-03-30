Стало известно, можно ли в Москве совершать пробежки, если соблюдать все правила изоляции

На официальном сайте Мэра Москвы приведены ответы на основные вопросы, связанные с мерами по борьбе с коронавирусной инфекцией, в том числе и касающиеся занятий спортом.

В частности, поясняется, имеет вправе ли человек в Москве и Подмосковье выходить на пробежку, при условии, что он не станет контактировать с другими людьми и будет соблюдать дистанцию не менее двух метров. Отмечается, что у граждан такого права нет, поскольку для того, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции, сейчас необходимо соблюдать режим самоизоляции.

С 30 марта все жители Москвы и Подмосковья вне зависимости от возраста обязаны не покидать места своего проживания из-за угрозы распространения коронавируса.