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Стало известно, можно ли в Москве совершать пробежки, если соблюдать все правила изоляции

11:03
В мэрии Москвы пояснили, можно ли выходить на пробежки во время карантина. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
В мэрии Москвы пояснили, можно ли выходить на пробежки во время карантина. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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На официальном сайте Мэра Москвы приведены ответы на основные вопросы, связанные с мерами по борьбе с коронавирусной инфекцией, в том числе и касающиеся занятий спортом.

В частности, поясняется, имеет вправе ли человек в Москве и Подмосковье выходить на пробежку, при условии, что он не станет контактировать с другими людьми и будет соблюдать дистанцию не менее двух метров. Отмечается, что у граждан такого права нет, поскольку для того, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции, сейчас необходимо соблюдать режим самоизоляции.

С 30 марта все жители Москвы и Подмосковья вне зависимости от возраста обязаны не покидать места своего проживания из-за угрозы распространения коронавируса.

Дополнительная информация:

https://www.mos.ru/news/item/71793073/

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