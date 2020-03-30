Стали известны суммы штрафов за нарушение карантина. Физические лица должны будут заплатить от 15 до 40 тысяч рублей

Правительство России ужесточило ответственность за нарушение карантина. Кабмин одобрил соответствующие поправки в КоАП, сообщает «Говорит Москва».

Штраф за повторное нарушение карантина для физлиц составит от 150 тысяч до 300 тысяч рублей. При первом злоупотреблении будут наказывать на сумму от 15 тысяч до 40 тысяч рублей.

Штрафы для должностных и юридических лиц еще выше. В частности, юрлицам за повторное нарушение карантина придётся платить до миллиона рублей, должностным — до 500 тысяч.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 722 664 человек. Умерших — 33 983, выздоровевших — 151 793. В России на данный момент 1565 случаев заражения, 9 человек умерло, выздоровело — 74.