Стали известны обладатели Кубка России по коротким нардам

Кубок России по коротким нардам прошел в Люберцах с 24 ноября по 3 декабря.

В основном турнире у мужчин победу одержал Александр Солодухин (Ростовская область), который обыграл в финале чемпиона России этого года по длинным нардам Айрата Фатыхова (Татарстан).

В дисциплине «короткие нарды — блиц» Кубок завоевал Дмитрий Широков (Москва). В финале он был сильнее Ашота Папяна (Республика Крым).

Среди пар первое место заняли Эдвард и Сергей Макичян (Краснодарский край), обыгравшие в финале дуэт Егор Горбатенко/Ваге Сафарян (Москва).

У женщин в основном турнире первенствовала москвичка Елена Громенкова, взявшая верх в заключительном матче над Светланой Вайнштейн (Свердловская область).

Светлана тем не менее тоже стала обладательницей Кубка, но в дисциплине «короткие нарды — пары», в которой выступала вместе с Еленой Поповой. Представительницы Свердловской области победили в финале пару из Краснодарского края Наталья Чигридова/Евгения Степанова-Шишкина.

У Поповой тоже есть серебряная награда — за женский блиц. Победила же в этом виде программы Елена Круговых (Московская область).