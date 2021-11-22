Стал известен новый состав комиссии спортсменов ОКР
14:52
В понедельник в Москве прошли выборы членов комиссии спортсменов ОКР. В новый состав комиссии спортсменов ОКР избраны Софья Великая, Юрий Борзаковский, Екатерина Гамова, Андрей Моисеев, Светлана Ромашина, Анастасия Фесикова, Стефания Елфутина. Фесикова и Елфутина впервые вошли в комиссию.
В понедельник в комиссию избирались спортсмены только по летним видам спорта. В составе новой комиссии также будут представители комиссий МОК и Европейских олимпийских комитетов, а также атлеты по зимним видам.
Окончательный состав комиссии спортсменов ОКР будет утвержден на исполкоме ОКР 24 ноября. На первом заседании комиссии будет выбран председатель.
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