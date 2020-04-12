США вышли на первое место в мире по числу смертей от коронавируса

США вышли на первое место в мире по числу умерших от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Зафиксировано 20 383 смерти, в Италии — 19 468. Далее идут Испания (16 480), Франция (13 832), Великобритания (9 875), Иран (4 357) и Бельгия (3 346).

По данным на полночь с 11 на 12 апреля, в мире зарегистрированы 1 765 030 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 185 странах/регионах. Зафиксированы 108 167 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 401 323 человека выздоровели.

Больше всего выздоровевших людей — в Китае (77 877), далее идут Испания (59 109), Германия (57 400), Иран (41 947), Италия (32 534), США (30 580) и Франция (26 663).