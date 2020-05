Американское издание We Are The Mighty выполнило в симуляторе NukeMap моделирование взрыва над Москвой 100-мегатонной в тротиловом эквиваленте термоядерной бомбы.

Такой взрыв может привести к поражению северо-восточной части региона, а также почти всей Ярославской области.

По мнению источника, взрыв такой бомбы в столице России отравила бы огромные территории Западной Европы и, возможно, США.