Первой страной, где от коронавируса за сутки умерли более 2000 человек, стали США. Об этом сообщает AFP.

Сообщается, что за последние 24 часа от коронавируса в стране умерли 2108 человек. По данным Worldometers на утро 11 апреля, общее число зараженных в мире достигло 1 699 635 человек. Зафиксировано 102 734 летальных исхода от инфекции, вылечились 376 330 человек.

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирусом заразились 11 917 человек. 94 человека умерли, выздоровели — 795.