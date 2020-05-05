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Сроки проведения ЕГЭ могут скорректировать после майских праздников

14:15
Сроки проведения ЕГЭ могут скорректировать после майских праздников. Фото AFP
Сроки проведения ЕГЭ могут скорректировать после майских праздников. Фото AFP
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Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что решение о переносе старта ЕГЭ может быть принято после 12 мая, сообщает «Москва 24» со ссылкой на эфире телеканала «Россия 24».

Пока экзамены решено проводить с 8 июня. Однако ситуация может измениться. Кравцов подчеркнул, что ЕГЭ можно проводить только тогда, когда это не представляет опасности для детей.

Для девятиклассников итоговая аттестация состоится по двум предметам — русскому языку и математике. Возможно, их освободят от нее, и тогда аттестация пройдет по текущим оценкам, уточнил министр.

Новый учебный год в школах начнется очно с 1 сентября, если это позволит сделать эпидемиологическая ситуация в стране.

По последним данным, в России зарегистрировано 155 370 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 1 451 летальный исход, выздоровели 19 865 человек.

Дополнительная информация:

https://www.m24.ru/news/obshchestvo/05052020/116690

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