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Спортсмены спели гимн акапелла на форуме «Россия — спортивная держава»

Антон Бабошин
Корреспондент
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На открытии расширенного заседания комиссии спортсменов Олимпийского комитета России возникла неожиданная ситуация — после приветственных слов, в том числе от главы ОКР Станислава Позднякова, должен был прозвучать гимн России. Но из-за технической накладки фонограмма так и не включилась.

Тогда присутствующие в зале, среди которых десятки известных спортсменов, чемпионов и призеров Олимпийских игр, хором исполнили первый куплет гимна без музыкального сопровождения.

Традиционный форум «Россия — спортивная держава» в нынешнем году проходит в Уфе с 17 по 19 октября. В составе делегации ОКР, отправившейся в столицу Башкортостана, более 150 бывших и действующих спортсменов, тренеров и представителей олимпийского резерва.

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