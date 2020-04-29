Спортивный журналист рассказал, как делают тест на коронавирус

Журналист «СЭ» Кирилл Бурдаков, у которого на прошлой неделе обнаружили COVID-19, описал процесс тестирования на коронавирус.

— Тест на коронавирус мне, кстати, сделали. Взяли мазок из носа и изо рта — специальной палочкой берется соскреб из носовой и ротовой полости, потом это запечатывается в маленькую пластиковую пробирочку и куда-то отправляется. Изучение идет, видимо, около недели — и думаю, точно не в Смоленске. Не помню, через сколько пришел результат, но тест был отрицательным, — сказал Бурдаков.

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