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Губерниев — об исках федераций в CAS: «Это единственный суд, который может нам помочь»

Губерниев отреагировал на регистрацию в CAS десяти апелляций от российских федераций на решения об отстранении спортсменов
Георгий Скобликов
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Спортивный тележурналист Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на регистрацию в CAS десяти апелляций от российских спортивных федераций на решения об отстранении спортсменов от участия в международных соревнованиях.

«Сложно сказать, какие шансы. Пусть суд решает. Наши спортивные руководители должны делать максимум для того, чтобы восстанавливать наш спорт на международной арене. Если CAS зарегистрировал, то хорошо. Дальше мы должны выстраивать линию защиты или даже нападения, чтобы вернуться в большую спортивную семью», — сказал Губерниев «СЭ».

Также спортивный телекомментатор ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о доверии к объективности CAS.

«Это совершенно в данном случае не важно, верим мы или нет. Вопрос так не звучит. Единственный суд, который нам может помочь в данной ситуации, это CAS. Если бы, например, не верили, то послали бы апелляцию в божий суд. Думаю, никто не знает, как это сделать физически. Разговоры о доверии к CAS в пользу бедных. Будет решение, и мы ему подчинимся», — добавил Губерниев.

5 апреля на официальном сайте CAS появился пресс-релиз, в котором говорится о регистрации десяти апелляций от российских федераций.

Дмитрий Губерниев
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