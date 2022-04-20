Губерниев: «Мне приятно, что Беркова меня хочет, а я ее нет»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» ответил на вызов на бой от Елены Берковой.

«Мне приятно, что Елена Беркова меня хочет, а я ее не хочу. Мне нравятся другие, прекрасные женщины. Мой накаченный язык, к сожалению, для другой прекрасной. Так что, Лена, теперь страдайте. Зачем нужна на белом свете безответная любовь? Ну я давно подозревал, что она меня хочет, были всяческие знаки и намеки в Instagram, но, к сожалению, нет. Простите, Лена, вы мне не нравитесь», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Сардаряну Алексею.

Беркова в интервью «СЭ» заявила, что хочет подраться с Губериевым, потому что у него накачен язык.