Спортивный арбитражный суд не будет проводить очные слушания до 1 мая из-за коронавируса

Спортивный арбитражный суд в швейцарской Лозанне не будет проводить очные слушания до 1 мая из-за коронавируса, сообщает ТАСС.

В зависимости от обстоятельств каждого дела будет приниматься решение о формате слушаний. Они будут проводиться в формате видеоконференций либо будут отменены. Срок, в течение которого не будут проводиться очные слушания, может быть продлен в зависимости от развития ситуации с пандемией коронавируса.

На сегодня в России проведено 104883 теста на коронавирус. В мире количество заболевших достигло 167907 человек, умерших от COVID-19 — 6474 человека, выздоровевших — 77200 человек.

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