Спортивные федерации должны до 26 июня прислать предложения по программе Игр дружбы

Руководители общероссийских спортивных федераций до 26 июня должны отправить в оргкомитет Всемирных игр дружбы свои предложения по формированию программы комплексного мероприятия, сообщает ТАСС.

Соревнования должны пройти в сентябре 2024 года в Москве.

Федерации в своих предложениях должны указать вид спорта, предполагаемое количество участников (команд), количественный состав спортивной делегации (спортсмены, тренеры, обслуживающий персонал), предполагаемое количество судей и технических делегатов.

В заявке должны быть указаны предполагаемые сроки проведения соревнований по своему виду спорта, в документ следует внести предложения по спортивным объектам, необходимым для проведения соревнований, с указанием технических характеристик, вместимости трибун, оснащенности и стоимости аренды (при возможности).

Оргкомитет Игр дружбы ждет от федераций предложения по спортивному оборудованию и инвентарю, необходимому для проведения соревнований (включая наличие такого оборудования в РФ или оценка возможности и стоимости его доставки из-за рубежа).

Федерациям следует указать в своих предложениях ориентировочную смету расходов на организацию и проведение соревнования и, в том числе, принятые в виде спорта размеры призовых выплат.