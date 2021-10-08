Спортивная скакалка включена во всероссийский реестр видов спорта

Министерство спорта России включило роуп-скиппинг (спортивную скакалку) во всероссийский реестр видов спорта. Теперь развитие этой дисциплины осуществляется на общероссийском уровне.

Как сообщает ТАСС, также были утверждены следующие дисциплины роуп-скиппинга — вольные упражнения, вольные упражнения в группе, прыжки за 30 секунд, прыжки за 180 секунд, двойные и тройные прыжки, прыжки вчетвером, прыжки через две скакалки одного, двух и четырех человек, а также командные соревнования.

Кроме того, включены в реестр один из стилей карате — киокушин — и стрельба на дальние дистанции. Также в американский футбол была включена дисциплина «флаг-футбол», в которой игроки вместо того, чтобы сбить соперника срывают с него ленточку. В бокс были включены весовые категории до 63,5 кг, до 71 кг и до 86 кг.