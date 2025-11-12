«Спорт-Экспресс» стал лауреатом премии «Друзья большого спорта»

В московском «Театре на Цветном» состоялась юбилейная церемония благодарения «Друзья большого спорта». Мероприятие было приурочено к 20-летию журнала «Большой спорт». Гостями стали ведущие российские спортсмены, победители и призеры Олимпийских игр и чемпионатов мира, руководители спортивных федераций, депутаты Госдумы РФ, а также представители бизнес-сообщества и медиасферы.

Лауреатами премии стали люди и организации, сделавшие значительный вклад в развитие российской спортивной индустрии или реализующие благотворительные инициативы в области спорта. Первый заместитель председателя Государственной думы РФ Александр Жуков был награжден «За выдающийся вклад в развитие олимпийского движения в России». ЦСКА был признан лучшим российским клубом по олимпийским игровым видам спорта», а глава РФБ Андрей Кириленко получил премию «За выдающийся вклад в развитие российского баскетбола». Также были отмечены семикратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев («За формирование нового образа синхронного плавания»), пятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина («За выдающийся вклад в развитие синхронного плавания»), обладатель золота Сочи-2014 Александр Легков («За развитие и продвижение лыжного спорта в России»), четырехкратный чемпион Игр Алексей Немов («За выдающийся вклад в развитие и продвижение спортивной гимнастики») и Никита Нагорный («За инновационные управленческие решения в области спорта»). «Спорт-Экспресс» был награжден «За высокий профессионализм и вклад в развитие отечественного спорта».

В завершение церемонии «За выдающийся вклад в историю российского спорта» были награждены олимпийские чемпионы Юрий Борзаковский, Роман Власов, Марина Голядкина, Артур Далалоян, Наталья Воробьева, Светлана Журова, Никита Крюков, Лилия Линда (Ахаимова), Давид Мусульбес, Ирина Сумникова, Евгений Тищенко, Сергей Федоровцев, Светлана Хоркина, Максим Храмцов и Давит Чакветадзе, призеры Олимпийских игр Виолетта Власова, Станислава Комарова, Александр Красных, Эмилия Турей, чемпионы мира и Европы.