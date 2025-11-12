Остальные
Новости
Уведомления
Главная
Остальные

12 ноября, 13:45

«Спорт-Экспресс» стал лауреатом премии «Друзья большого спорта»

Фото Журнал «Большой спорт»

В московском «Театре на Цветном» состоялась юбилейная церемония благодарения «Друзья большого спорта». Мероприятие было приурочено к 20-летию журнала «Большой спорт». Гостями стали ведущие российские спортсмены, победители и призеры Олимпийских игр и чемпионатов мира, руководители спортивных федераций, депутаты Госдумы РФ, а также представители бизнес-сообщества и медиасферы.

Лауреатами премии стали люди и организации, сделавшие значительный вклад в развитие российской спортивной индустрии или реализующие благотворительные инициативы в области спорта. Первый заместитель председателя Государственной думы РФ Александр Жуков был награжден «За выдающийся вклад в развитие олимпийского движения в России». ЦСКА был признан лучшим российским клубом по олимпийским игровым видам спорта», а глава РФБ Андрей Кириленко получил премию «За выдающийся вклад в развитие российского баскетбола». Также были отмечены семикратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев («За формирование нового образа синхронного плавания»), пятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина («За выдающийся вклад в развитие синхронного плавания»), обладатель золота Сочи-2014 Александр Легков («За развитие и продвижение лыжного спорта в России»), четырехкратный чемпион Игр Алексей Немов («За выдающийся вклад в развитие и продвижение спортивной гимнастики») и Никита Нагорный («За инновационные управленческие решения в области спорта»). «Спорт-Экспресс» был награжден «За высокий профессионализм и вклад в развитие отечественного спорта».

В завершение церемонии «За выдающийся вклад в историю российского спорта» были награждены олимпийские чемпионы Юрий Борзаковский, Роман Власов, Марина Голядкина, Артур Далалоян, Наталья Воробьева, Светлана Журова, Никита Крюков, Лилия Линда (Ахаимова), Давид Мусульбес, Ирина Сумникова, Евгений Тищенко, Сергей Федоровцев, Светлана Хоркина, Максим Храмцов и Давит Чакветадзе, призеры Олимпийских игр Виолетта Власова, Станислава Комарова, Александр Красных, Эмилия Турей, чемпионы мира и Европы.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
Лихачев сообщил о восстановлении работы Нововоронежской АЭС после атаки дронов
Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
Популярное видео
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • korkodil

    Друзья эксклюзивной информации.

    12.11.2025

    • Арсагов — двукратный серебряный призер международного турнира Merit Open

    Сочи примет заключительный предварительный этап профессиональной спортивной лиги нард

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости