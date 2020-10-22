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«Спорт-Экспресс» — лидер по цитируемости среди спортивных СМИ за III квартал 2020

18:35
Лого «СЭ». Фото "СЭ"
Лого «СЭ». Фото "СЭ"

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг самых цитируемых медиаресурсов спортивной отрасли за третий квартал 2020 года.

«Спорт-Экспресс» стал лидером рейтинга. При этом в топ-20 вошел второй ресурс нашего издательского дома — сайт Sport-express.ru.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 57 тысяч наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

Топ-5 самых цитируемых СМИ спортивной отрасли — III квартал 2020 года

СМИ

категория

ИЦ

1. Спорт-Экспресс

Газета

2 977,09

2. Sport24.ru

интернет

2 764,39

3. Матч ТВ

ТВ

2 401,15

4. Chаmpionat.com

интернет

2 197,38

5. Rsport.ria.ru

интернет

1 408,93

ИЦ — индекс цитируемости

Дополнительная информация:

https://www.mlg.ru/ratings/media/sectoral/7816/

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