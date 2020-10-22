«Спорт-Экспресс» — лидер по цитируемости среди спортивных СМИ за III квартал 2020
18:35
Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг самых цитируемых медиаресурсов спортивной отрасли за третий квартал 2020 года.
«Спорт-Экспресс» стал лидером рейтинга. При этом в топ-20 вошел второй ресурс нашего издательского дома — сайт Sport-express.ru.
Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 57 тысяч наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
Топ-5 самых цитируемых СМИ спортивной отрасли — III квартал 2020 года
|
СМИ
|
категория
|
ИЦ
|
1. Спорт-Экспресс
|
Газета
|
2 977,09
|
2. Sport24.ru
|
интернет
|
2 764,39
|
3. Матч ТВ
|
ТВ
|
2 401,15
|
4. Chаmpionat.com
|
интернет
|
2 197,38
|
5. Rsport.ria.ru
|
интернет
|
1 408,93
ИЦ — индекс цитируемости
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