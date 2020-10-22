Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг самых цитируемых медиаресурсов спортивной отрасли за третий квартал 2020 года.

«Спорт-Экспресс» стал лидером рейтинга. При этом в топ-20 вошел второй ресурс нашего издательского дома — сайт Sport-express.ru.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 57 тысяч наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

Топ-5 самых цитируемых СМИ спортивной отрасли — III квартал 2020 года

СМИ категория ИЦ 1. Спорт-Экспресс Газета 2 977,09 2. Sport24.ru интернет 2 764,39 3. Матч ТВ ТВ 2 401,15 4. Chаmpionat.com интернет 2 197,38 5. Rsport.ria.ru интернет 1 408,93

ИЦ — индекс цитируемости